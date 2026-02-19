Asegura la Marina semisumergible con 4 toneladas de cocaína
En las acciones cerca de Manzanillo también fueron detenidas 3 personas
Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que fue interceptado un semisumergible en mares de Manzanillo, Colima, el cual transportaba bultos de cocaína. Fueron detenidas 3 personas.
A través de redes sociales, García Harfuch indicó que, como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina (Semar) en mares mexicanos, personal de la Armada de México interceptó la nave marítima donde localizaron 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de este narcótico.
El titular de la SSPC señaló que en la última semana, las operaciones marítimas han permitido asegurar cerca de 10 toneladas de esta droga.
Además destacó que esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado, al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Semar incauta toneladas de cocaína en aguas internacionales
El operativo se realizó fuera de la Zona Económica Exclusiva de México, con apoyo internacional.
no te pierdas estas noticias
Asegura la Marina semisumergible con 4 toneladas de cocaína
El Universal
En las acciones cerca de Manzanillo también fueron detenidas 3 personas
Alstom fabricará 47 trenes de pasajeros para rutas en México
El Universal
Los vagones diésel-eléctricos tendrán capacidad para hasta 632 viajeros y velocidad máxima de 200 km/h
Reordenamiento de "pluris" y menos dinero a partidos, propone CSP
El Universal
El documento incluye también ajustes al presupuesto del INE en años sin comicios