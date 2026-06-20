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Aseguran 137 kilos de cocaína en L. Cárdenas

Por El Universal

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran 137 kilos de cocaína en L. Cárdenas
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a cinco ecuatorianos que transportaban 137 kilos de cocaína en un buque mercante que arribó al puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en una operación conjunta con la Agencia Nacional de Aduanas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República.

      Derivado de las labores de patrullaje y vigilancia, los marinos, en funciones de guardia costera, dio seguimiento hasta su arribo a puerto a un navío que contaba con un alertamiento por el posible transporte de mercancía ilícita.

      A su arribo, informó la Semar, elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria (Unaprop), adscrita a la Décima Sexta Zona Naval, en coordinación con la Aduana Marítima de Lázaro Cárdenas, realizaron labores de inspección a los contenedores a bordo de la embarcación.

      Durante la revisión, con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, se hallaron 137 kilogramos de presunta cocaína distribuidos en 139 ladrillos ocultos en cinco bultos. Este aseguramiento representa una afectación económica de más de 29 millones de pesos, aseguró la Secretaría de Marina.

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