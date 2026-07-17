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Aseguran droga que era distribuida en taxis

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran droga que era distribuida en taxis
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Tres personas resultaron lesionadas en un ataque a balazos registrado la tarde del miércoles en el cruce de las calles Jesús Carranza y Matamoros, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Por estos hechos, un adolescente fue detenido.

      De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra las víctimas y escaparon.

      Los lesionados son un hombre y una mujer, ambos de 30 años, y una menor de 12, quienes fueron atendidos por paramédicos y trasladados a un hospital para recibir atención médica. Al momento del auxilio, las víctimas se encontraban conscientes.

      Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona, mientras peritos y agentes de investigación realizaron las primeras diligencias para recabar indicios y dar con los responsables del violento ataque.

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      Más tarde, las autoridades dieron a conocer la detención de un adolescente de 14 años, señalado como posible participante en la agresión con disparos de arma de fuego.

      La captura se logró luego de un cerco virtual realizado con apoyo de las cámaras de videovigilancia del C2 Centro, que permitió ubicar al menor en el cruce de Toltecas y Fray Bartolomé de las Casas.

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