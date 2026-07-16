Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta del Senado y de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, consideró pertinente abrir una discusión para revisar la duración de la presidencia de la Mesa Directiva de la cámara alta.

Propuesta de ampliación de la presidencia del Senado

Luego de que Gerardo Fernández Noroña propuso ampliar el periodo de quien encabeza la Mesa Directiva a dos años e incluso hasta los seis años de la legislatura, Castillo Juárez señaló que la temporalidad de la presidencia "no forma parte de una reglamentación", sino de un acuerdo alcanzado entre las fuerzas políticas, por lo que estimó que el tema debería quedar establecido en un reglamento actualizado o incluso en la Ley Orgánica del Congreso.

Recordó que desde hace tiempo ella presentó una iniciativa para modernizar el reglamento del Senado, al considerar que el vigente resulta obsoleto frente a las necesidades actuales del Poder Legislativo.

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"Debe de haber un reglamento actualizado. Yo presenté una iniciativa para que se reglamentara, para que se modernizara y para que se actualizara", afirmó.

Contexto y postura sobre la duración de la presidencia

La legisladora morenista recordó que anteriormente la presidencia de la Junta de Coordinación Política podía mantenerse durante toda la Legislatura, mientras que el acuerdo para renovar anualmente la Mesa Directiva respondió al objetivo de permitir una mayor participación de las y los senadores.

En ese sentido, sostuvo que no tendría inconveniente en que la presidencia se mantuviera por un año o por un periodo mayor, siempre que la decisión quede sustentada en reglas claras y sea producto del consenso parlamentario.

Respecto a la eventual postulación de Gerardo Fernández Noroña para volver a presidir la Mesa Directiva, defendió el derecho de todos los legisladores a competir por el cargo.

"Todos tienen derecho a participar. Ya la votación será la que definirá. Así es la democracia; yo soy una demócrata", expresó.

Por otra parte, Laura Itzel Castillo informó que la iniciativa presidencial relacionada con castigar el feminicidio aún no ha sido recibida formalmente por el Senado, aunque destacó la importancia de fortalecer este enfoque para combatir la violencia contra las mujeres.

Sobre la liberación del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, señaló que debe respetarse la división de poderes y explicó que la decisión judicial obedeció a un proceso condicionado tras el perdón otorgado por la víctima, mientras que desde la Secretaría de las Mujeres, que encabezará a partir de septiembre, se brindó acompañamiento durante todo el proceso.

La presidenta del Senado se pronunció también en favor de abrir un debate amplio sobre las propuestas para reducir la edad penal ante la participación de menores en delitos de alto impacto.