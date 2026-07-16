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FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando

La Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo por investigación sobre importación irregular de hidrocarburos.

Por EFE

Julio 16, 2026 08:11 p.m.
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FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando
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      Ciudad de México, 16 jul (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México detuvo este jueves al exgobernador de Baja California (noroeste de México) Ernesto Ruffo Appel, acusado de delincuencia organizada y contrabando, como parte de una investigación sobre una red de contrabando de combustible.

      Acciones de la autoridad

      La FGR informó que Ernesto 'N' fue detenido esta tarde en Ensenada, Baja California, por agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

      De acuerdo con la Fiscalía, el arresto fue "resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando de combustible".

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      Detalles confirmados

      Dicha investigación está relacionada con una empresa fundada por el exmandatario estatal, agregó la dependencia.

      Se trata de Ingemar S.A. de C.V., una compañía importadora de combustibles que desde 2025 es investigada por presuntas irregularidades en la importación de hidrocarburos.

      La empresa quedó bajo escrutinio de las autoridades tras investigaciones sobre un esquema de presunto contrabando de combustible, que presuntamente era importado mediante declaraciones aduaneras irregulares para evadir impuestos.

      Ruffo Appel, de 74 años, fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México al ganar la gobernación de Baja California en 1989, abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN).

      Previamente, Ruffo había rechazado cualquier irregularidad y aseguró que colaboraría con las autoridades en caso de ser requerido.

      Por su parte, la FGR adelantó que en las próximas horas dará a conocer más información sobre el caso y el proceso que enfrentará el detenido.

      El caso se suma a otros funcionarios y exfuncionarios mexicanos implicados en redes de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal'.

      En septiembre de 2025, autoridades mexicanas arrestaron a exfuncionarios de aduanas y mandos de la Marina por su presunta participación en una red que introducía hidrocarburos al país mediante documentación falsa para evadir impuestos.

      En el entramado de corrupción figura el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, de 2018 a 2024, Rafael Ojeda Durán, cercano al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

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