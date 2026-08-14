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Aseguran más de 2 millones de cigarros

Por El Universal

Agosto 14, 2026 03:00 a.m.
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Aseguran más de 2 millones de cigarros
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      Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), aseguraron en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) un cargamento de dos millones 208 mil cigarrillos presuntamente apócrifos.

      En un comunicado, la Semar señaló que el embarque estaba integrado por 138 cajas, que tenían un peso aproximado de dos mil 832 kilos y provenían de Bangkok, Tailandia.

      Los embarques permanecen bajo resguardo de la autoridad aduanera, mientras continúan las actuaciones legales y se desarrollan los procedimientos técnicos y ministeriales que permitirán determinar su situación jurídica.

      La Semar detalló que la identificación de esta operación fue resultado de los esquemas institucionales de gestión de riesgo, análisis estratégico y vigilancia aduanera que la ANAM implementa.

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      Subrayó que la actuación entre la ANAM, Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirma el fortalecimiento de las capacidades operativas del Estado mexicano para proteger las fronteras.

      Así como, afirma, la colaboración también busca asegurar la integridad de las cadenas logísticas internacionales y preservar la Seguridad Nacional mediante controles aduaneros cada vez más especializados, apoyados en tecnología de última generación.

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