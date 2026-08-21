Aseguran más de 52 millones de cigarros pirata

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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) identificaron y aseguraron en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, un cargamento originario de Vietnam, que contenía 52 millones 500 mil cigarros apócrifos, durante una operación de transbordo.

En un comunicado, la dependencia señaló que resultado de las medidas de control, así como del análisis documental y operativo se identificaron estos productos, posiblemente falsos.

Agregó que las acciones desarrolladas forman parte de los mecanismos permanentes de inteligencia operativa, gestión de riesgo y análisis estratégico-implementados por la ANAM, en coordinación con la Unidad Administrativa de la Aduana de Lázaro Cárdenas.

Esto para fortalecer la seguridad en las operaciones de comercio exterior, así como detectar posibles inconsistencias documentales, perfiles atípicos y operaciones susceptibles de revisión especializada.

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La Semar resaltó que el análisis integral de la operación permitió fortalecer las acciones de trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, robusteciendo los mecanismos institucionales de control y vigilancia aduanera.