Asesinan a buscadora en Mazatlán en día de visita de Sheinbaum

El colectivo Sabuesos Guerreras califica el homicidio como un desafío a la autoridad y a la seguridad nacional.

Por El Universal

Febrero 27, 2026 04:45 p.m.
A
Asesinan a buscadora en Mazatlán en día de visita de Sheinbaum

El asesinato de la activista de búsqueda en Mazatlán, Rubí Patricia, en plena visita de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, fue calificado no sólo como una tragedia, sino como un desafío directo al estado y una bofetada a la seguridad nacional.

Los miembros del grupo de búsqueda "Sabuesos Guerreras" expusieron que la muerte violenta de esta activista marca un punto de no retorno en la exigencia de justicia, por constituir un acto inaceptable de privar de la vida a una madre buscadora.

Este colectivo emitió un posicionamiento sobre el homicidio de Rubí Patricia "N", en el que definió que se trata de un desafío a la autoridad, ya que este se cometió mientras las máximas autoridades de seguridad y búsqueda nacional se encuentran en el estado, lo que denotan que no han llegado al terreno donde las madres escarban la tierra.

Rubí Patricia, quien era miembro del colectivo de búsqueda "Corazones Unidos por una Misma Causa", fue encontrada este día en el interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes, en la ciudad de Mazatlán.

El hallazgo de su cuerpo tuvo lugar en una de las casas de la avenida Santa Rosa de dicho sector, en la que personal de la Fiscalía General del Estado que acudió a dar fe del homicidio, descubrió que esta presentaba heridas en el cuello, producidas presuntamente por un instrumento filoso.

SLP

El colectivo Sabuesos Guerreras califica el homicidio como un desafío a la autoridad y a la seguridad nacional.

