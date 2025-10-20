Asesinan a líder de Asociación de limoneros en Apatzingán
El crimen de Bernardo Bravo Manríquez se relaciona con las extorsiones a productores
Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Productores de Limón del Valle de Apatzingán, y también presidente de los limoneros a nivel nacional, fue asesinado, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán.
Precisó que el cuerpo fue encontrado dentro de su vehículo.
Se sabe que Bernardo Bravo fue privado de la libertad por hombres armados el domingo 19 de octubre y este lunes fue encontrado su cuerpo sin vida, en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).
El gobierno de Apatzingán lamentó los hechos y se solidarizó con su familia.
Bravo había recibido amenazas de muerte por los paros que realizaban productores de limón de Apatzingán debido a las extorsiones que recibían por parte de criminales.
