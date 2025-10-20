logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Fotogalería

MARIJÓ PREPARA SU BODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito

Las letras A, B y C son las beneficiadas con el depósito de la Beca Benito Juárez hoy

Por El Universal

Octubre 20, 2025 12:45 p.m.
A
Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Beca Benito Juárez es uno de los programas económicos impulsados por el Gobierno de México, está dirigido a los y las alumnas de educación media superior de todo el país, con el fin de combatir la deserción de sus estudios.

El apoyo económico está dirigido a todos los estudiantes inscritos en el ciclo escolar en curso de preparatoria o bachillerato público, tanto en modalidad escolarizada como en mixta.

De acuerdo con la información compartida por Julio León (Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar), hoy lunes 20 de octubre, las letras beneficiadas son: "A", "B" y "C".

El depósito se realiza por orden alfabético, garantizando que millones de personas reciban la ayuda económica de forma segura y ordenada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

-----¿Qué monto ofrece la beca?

El monto de esta beca es de mil 900 pesos bimestrales, el pago se realiza directamente en las Cuentas del Bienestar. El retiro se puede realizar sin comisión en sucursales o cajero del Banco del Bienestar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito
Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito

Beca Benito Juárez: letras A, B y C reciben depósito

SLP

El Universal

Las letras A, B y C son las beneficiadas con el depósito de la Beca Benito Juárez hoy

Sheinbaum sobre el PAN: En el mismo lugar y con la misma gente
Sheinbaum sobre el PAN: En el mismo lugar y con la misma gente

Sheinbaum sobre el PAN: "En el mismo lugar y con la misma gente"

SLP

El Universal

Lamentó la falta de empatía por hacer un acto político en medio de la emergencia por lluvias

Damnificados por lluvias recibirán apoyo de 20 mil pesos
Damnificados por lluvias recibirán apoyo de 20 mil pesos

Damnificados por lluvias recibirán apoyo de 20 mil pesos

SLP

El Universal

Se detalló el plan integral de apoyo, incluyendo programas específicos

Expresa BMA preocupación por Ley de Amparo
Expresa BMA preocupación por Ley de Amparo

Expresa BMA preocupación por Ley de Amparo

SLP

El Universal

Destacan posibles vulneraciones a los derechos adquiridos