Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Ruth González encabeza marcha 8M en Axtla

Asesinan a mujer en León previo al 8M

Autoridades locales preparan medidas ante protestas por feminicidios en León y municipios vecinos.

Por El Universal

Marzo 08, 2026 03:58 p.m.
A
LEÓN

, Gto., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- El cuerpo de
Ana Fabiola de 42 años fue trasladado a las instalaciones del

Servicio Médico Forense; hombres armados le arrebataron la vida la noche de este sábado en el Río Mariachis, en el tramo de la colonia San Antonio.
La mujer platicaba con varios amigos, que escuchaban la música proveniente de una fiesta familiar en la calle Lago de Jaco esquina con calle Lago Verde.
Minutos después de las 7:30 de la noche le dispararon en varias ocasiones hasta verla caer sin vida.
Paramédicos acudieron a checar su estado de salud y confirmaron que no presentaba signos vitales, por lo que la Policía Municipal reportó el hecho a la Fiscalía Regional "A".
Peritos se llevaron el cadáver a la oficina central del Servicio Médico Forense, ubicado en la ciudad de Guanajuato, para el estudio y dictamen de la causa de muerte, en donde permanece este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para entregarlo a su familia.
Agentes de Investigación Criminal de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios procesaron la escena y recogieron cartuchos para el esclarecimiento del crimen.
Este domingo miles de mujeres de León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Irapuato, Apaseo el Grande y San Miguel de Allende saldrán a protestar por los feminicidios, desaparición de mujeres, abuso sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.
En los municipios de León y Celaya las autoridades locales colocaron vallas para la protección de monumentos o pintaron con barnices los muros de edificios para facilitar su limpieza en el caso de que sean grafiteados.

