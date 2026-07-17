Asesinan a otro periodista a balazos

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PUEBLA, Pue.- Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos la mañana del jueves; con él suman cinco periodistas y comunicadores asesinados en este año.

Los reportes policiales indican que sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra del también docente, abogado y activista social Josué Martínez, a pocos metros de su domicilio, ubicado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan.

El crimen ocurrió frente a la madre y el hijo de 13 años del periodista, quienes avisaron a las autoridades.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además realizaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento haya detenidos.

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Las primeras indagatorias señalan que el periodista recibió amenazas de muerte varios meses atrás.

Ante el ataque, el gobierno de Puebla condenó el asesinato de Josué Martínez: "El gobierno del estado reafirma contundentemente su rechazo a la violencia y refrenda su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país", aseguró en un comunicado.

Exhortó a la Fiscalía General del Estado a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y el móvil de esta agresión. Y detalló que la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal brinda acompañamiento a la familia del periodista.

A la par, el gobierno municipal de San Martín Texmelucan también lamentó su asesinato: "Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor".

Suman 6 ataques

El asesinato de Josué Martínez se suma a una serie de seis ataques contra periodistas y comunicadores ocurridos este año, de los que cinco han sido asesinados y uno fue herido de bala.