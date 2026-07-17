logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Fotogalería

RECONOCEN EL ESFUERZO DE ALUMNOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Asesinan a otro periodista a balazos

Sujetos a bordo de una moto dispararon contra Josué Martínez, cerca de su domicilio

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
A
Asesinan a otro periodista a balazos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PUEBLA, Pue.- Josué Martínez Contreras, director del medio de comunicación Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos la mañana del jueves; con él suman cinco periodistas y comunicadores asesinados en este año.

      Los reportes policiales indican que sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra del también docente, abogado y activista social Josué Martínez, a pocos metros de su domicilio, ubicado en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco, perteneciente a San Martín Texmelucan.

      El crimen ocurrió frente a la madre y el hijo de 13 años del periodista, quienes avisaron a las autoridades.

      Elementos de seguridad acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones; además realizaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin que hasta el momento haya detenidos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Las primeras indagatorias señalan que el periodista recibió amenazas de muerte varios meses atrás.

      Ante el ataque, el gobierno de Puebla condenó el asesinato de Josué Martínez: "El gobierno del estado reafirma contundentemente su rechazo a la violencia y refrenda su compromiso con el respeto irrestricto a la libertad de expresión, al disenso, a la información y a la verdad, garantizadas por las leyes del estado y del país", aseguró en un comunicado.

      Exhortó a la Fiscalía General del Estado a realizar las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y el móvil de esta agresión. Y detalló que la Dirección para Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal brinda acompañamiento a la familia del periodista.

      A la par, el gobierno municipal de San Martín Texmelucan también lamentó su asesinato: "Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amistades y compañeros, deseándoles fortaleza, consuelo y pronta resignación en estos momentos de profundo dolor".

      Suman 6 ataques

      El asesinato de Josué Martínez se suma a una serie de seis ataques contra periodistas y comunicadores ocurridos este año, de los que cinco han sido asesinados y uno fue herido de bala.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol
        Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol

        Detienen a Ricardo Thompson en Ensenada por tráfico de huachicol

        SLP

        El Universal

        La Fiscalía General de la República detuvo a Ricardo Thompson Navarro en Ensenada por su implicación en tráfico de huachicol a gran escala.

        Roberto Velasco viaja a Ottawa para fortalecer relación bilateral
        Roberto Velasco viaja a Ottawa para fortalecer relación bilateral

        Roberto Velasco viaja a Ottawa para fortalecer relación bilateral

        SLP

        EFE

        El Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 será uno de los temas centrales en las reuniones oficiales.

        Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado
        Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado

        Itzel Castillo abre debate para ampliar presidencia del Senado

        SLP

        El Universal

        Propuesta busca fortalecer acuerdos políticos y permitir mayor participación en la cámara alta.

        FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando
        FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando

        FGR detiene a Ernesto Ruffo Appel en Ensenada por contrabando

        SLP

        EFE

        La Fiscalía General de la República detuvo a Ernesto Ruffo por investigación sobre importación irregular de hidrocarburos.