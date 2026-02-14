Asesinan a regidora de MC en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- Blanca Esthela Álvarez, regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Manzanilla de La Paz, Jalisco, fue asesinada y su cuerpo se encontró la madrugada de este viernes dentro de un vehículo abandonado en una brecha.

La Fiscalía del estado informó que tras localizar el cadáver de la regidora en su camioneta, se abrió una carpeta de investigación bajo los protocolos de feminicidio, pues los dictámenes periciales realizados determinaron que la causa de su muerte fue estrangulamiento.

"A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una carpeta de investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quien o quienes resulten responsables de estos hechos", señaló la Fiscalía.

Las primeras investigaciones permitieron a las autoridades señalar que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el automóvil no contaba con daños, por lo que la hipótesis de que pudo tratarse de un robo está descartada.

Además de confirmar la causa de muerte, los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas.

"Las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos; la Fiscalía reitera su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en delitos por razones de género", insistió la dependencia.

Blanca Esthela Álvarez era empresaria del ramo turístico y en dos ocasiones (2021 y 2024) contendió por la alcaldía de La Manzanilla de La Paz.

En tanto, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano condenó el asesinato de la regidora y exigió una investigación exhaustiva para castigar a los responsables.

"Confío en que las autoridades correspondientes realizarán una investigación pronta y exhaustiva para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades hasta hacer justicia.

Por su parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, también condenó el asesinato.