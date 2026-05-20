Atacan abejas a alumnos; internan a 9

CUERNAVACA, Mor..- El ataque de un enjambre de abejas en la Escuela Telesecundaria Federal "Álvaro Gálvez y Fuentes", ubicada en el municipio de Cuautla, dejó un saldo de 9 alumnos llevados a diferentes hospitales; cinco de ellos permanecen internados.

Versiones de padres de familias refieren que alrededor de 40 alumnos resultaron picados por las abejas; sin embargo, sólo nueve merecieron traslado y atención en hospitales.

La Secretaría de Educación y el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) activaron los protocolos de seguridad y protección escolar tras la presencia del enjambre en las inmediaciones del plantel.

Para salvaguardar la integridad de los estudiantes, personal docente y administrativo, desalojaron a la comunidad escolar en coordinación con autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia municipales.

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Las autoridades educativas informaron que de manera inmediata brindaron atención a las personas que presentaron molestias derivadas del incidente, activando además los mecanismos de seguimiento médico y acompañamiento necesarios.

En el Hospital General de Cuautla "Dr. Mauro Belaunzarán Tapia" ingresaron siete personas; de ellas, cinco permanecen en valoración y atención médica en el área de urgencias pediátricas, mientras que dos pacientes fueron dados de alta.