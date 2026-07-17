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Ataque a tiros deja 3 heridos en CDMX

Por El Universal

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Ataque a tiros deja 3 heridos en CDMX
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Autoridades de la Ciudad de México, en coordinación con fuerzas de seguridad del gobierno federal, aseguraron 54 kilogramos de marihuana, la cual, según indagatorias, era distribuida en calles de la alcaldía Venustiano Carranza a través de taxis de aplicación.

      El decomiso se realizó mediante el cateo en un inmueble de la mencionada demarcación, el cual, de acuerdo a investigaciones de la SSC, estaría vinculado a una célula delictiva que empaquetaba la droga en bolsas de plástico y en cigarrillos elaborados artesanalmente, los cuales eran empacados en botes.

      Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron trabajos de investigación en seguimiento a denuncias por un grupo de personas que, al parecer, distribuía droga usando taxis por aplicación, informo la SSC.

      Con los datos de prueba recabados, un agente del Ministerio Público solicitó la orden de cateo a un juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio.

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      Luego de obtener el mandamiento para intervenir el inmueble, desplegaron un operativo en el cruce de la calle Retorno 39.

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