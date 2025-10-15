logo pulso
Aumentan a 66 las personas fallecidas por lluvias

Por El Universal

Octubre 15, 2025 09:31 a.m.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actualizó que van 66 personas fallecidas tras las lluvias e inundaciones de los días pasados en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí.
En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que hay 75 personas no localizadas y se han localizado 103 a partir del número 79.
"Son 66 personas que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75 personas, que se está en contacto con los familiares, sabiendo en qué lugar estaban ubicados y hablando con personas cercanas, ya con las personas que están en el lugar para poder tener mayor información", dijo.
Refirió que se está haciendo un micrositio para que haya información pública, "para que todo esto se pueda conocer".
En el Salón Tesorera, la titular del Ejecutivo federal destacó los puentes aéreos para las comunidades incomunicadas y la definición de los municipios prioritarios para atenderlos.
"Sabemos cuántas localidades están aisladas, se están haciendo los censos de qué necesita cada localidad aislada, y desde el principio se están llevando despensas, agua potable e incluso trasladando personas de las localidades aisladas que requieren atención médica, para poder ser atendidos ya en las ciudades más cercanas", comentó.
Al referir que se informará a diario, apuntó que el lunes se podrá tener información de cuántas viviendas fueron afectadas.
"Se está atendiendo a todos", aseguró. Indicó que hoy viaja a Tamazunchale, San Luis Potosí, y se está definiendo qué lugares recorrerá el fin de semana, o su equipo.

