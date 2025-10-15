J. M. Navarro inicia pavimentación de la Av. Ponciano Arriaga

Juan Manuel Navarro Muñiz, alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, encabezó el arranque de la obra de pavimentación con concreto hidráulico y sistema de alumbrado público de la avenida Ponciano Arriaga, en el tramo que va de calle Los Padilla a Víctor Cervera Pacheco, en la colonia Genovevo Rivas Guillén Norte. La inversión es superior a los 23.5 millones de pesos y beneficiará a casi 6 mil habitantes.

Este proyecto representa la continuidad de esta emblemática avenida que cruza desde el Circuito Potosí hasta la colonia San Antonio, y forma parte del compromiso permanente del Gobierno Municipal por mejorar la infraestructura urbana, la conectividad y elevar la calidad de vida de las familias.

El alcalde destacó que en este tramo se intervendrá una superficie superior a 5 mil 500 metros cuadrados, donde se realizarán además trabajos de drenaje pluvial y sanitario, instalación de líneas de agua potable, terracerías, banquetas, guarniciones, señalética, pintura y alumbrado público. “Esta obra va a traer grandes beneficios, reducirá el tráfico en avenidas como San Pedro y Valentín Amador, mejorará la seguridad y conectará con el Circuito Potosí, transformando completamente la movilidad en esta zona”, señaló el edil.

Durante su mensaje, anunció que se trabaja para brindar certeza jurídica a las y los habitantes de la colonia, mediante un proceso de regularización que les permitirá contar con títulos de propiedad y escrituras. “Vamos a ayudarlos económicamente y de la mano del Instituto Municipal de la Vivienda, para que todas las familias tengan la seguridad de que su patrimonio está protegido”, afirmó el alcalde, quien también reconoció la disposición del propietario que facilitó el paso de la vialidad.

Por su parte, Martha Patricia Cuevas, vecina beneficiaria, expresó su agradecimiento por esta obra que impulsará el desarrollo del sector: “Gracias por este importante proyecto que nos da seguridad, mejora nuestros traslados y eleva el valor de nuestras viviendas”.