Autoridades investigan restos humanos y amenazas en Tula, Hidalgo

PACHUCA, Hgo., febrero 18 (EL UNIVERSAL).-

investigan el

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

al interior de una cubeta abandonada en la, del municipio de Tula, en el estado de Hidalgo.Se dio a conocer que, durante la madrugada, alrededor de las, sesobre un hecho relacionado con el abandono de un recipiente que, al parecer, conteníaAl lugar acudieron elementos de seguridad, quienes arribaron a la, en Barrio Alto, donde se localizó una cubeta que contenía una bolsa de basura con, así como unSe indicó que el área fue acordonada por los agentes de seguridad y se notificó a laspara realizar el procesamiento del lugar, así como elcorrespondientes.Laseñaló que se inició la; sin embargo, hasta el momento no se tiene identificada a la víctima ni a las personas a las que iba dirigida la amenaza.