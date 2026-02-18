Autoridades investigan restos humanos y amenazas en Tula, Hidalgo
La Policía Municipal acudió al reporte de una cubeta con restos humanos en Barrio Alto.
A
PACHUCA, Hgo., febrero 18 (EL UNIVERSAL).-Autoridades estatales investigan el hallazgo de una cabeza
al interior de una cubeta abandonada en la colonia Barrio Alto, del municipio de Tula, en el estado de Hidalgo.
Se dio a conocer que, durante la madrugada, alrededor de las tres de la mañana, se reportó a la Policía Municipal sobre un hecho relacionado con el abandono de un recipiente que, al parecer, contenía restos humanos.
Al lugar acudieron elementos de seguridad, quienes arribaron a la calle Hermenegildo Galeana, en Barrio Alto, donde se localizó una cubeta que contenía una bolsa de basura con restos humanos, así como un mensaje con amenazas.
Se indicó que el área fue acordonada por los agentes de seguridad y se notificó a las autoridades ministeriales para realizar el procesamiento del lugar, así como el inicio de las averiguaciones correspondientes.
La Procuraduría de Justicia señaló que se inició la carpeta de investigación; sin embargo, hasta el momento no se tiene identificada a la víctima ni a las personas a las que iba dirigida la amenaza.
