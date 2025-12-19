Autoridades rescatan a león sin garras en Nayarit

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 19 (EL UNIVERSAL).- Un león de aproximadamente dos años de edad fue rescatado por autoridades ambientales tras ser localizado en un predio agrícola de Ixtlán del Río, Nayarit, donde permanecía amarrado a un árbol, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De acuerdo con la dependencia, el felino presentaba lesiones visibles en el cuello provocadas por el encadenamiento y, durante la revisión inicial, se constató que no contaba con garras. El ejemplar fue asegurado y trasladado a un recinto especializado para su resguardo y atención médica.

El hallazgo ocurrió en una zona dedicada al cultivo de agave, un entorno ajeno a la vida silvestre de este tipo de especies, lo que activó los protocolos de seguridad y manejo por el riesgo que implicaba tanto para la población como para el propio animal.

La Profepa indicó que ya se inició una investigación para determinar el origen del león y establecer si contaba con algún tipo de identificación o si era mantenido de manera irregular en la región. También se buscará deslindar responsabilidades por su presunto abandono y las condiciones en las que fue encontrado.

El caso se suma a otros aseguramientos de fauna silvestre detectados fuera de su hábitat natural en estados como Sonora, Sinaloa, Jalisco, Veracruz y Nuevo León, una práctica prohibida que puede derivar en sanciones administrativas y penales, recordó la autoridad ambiental.