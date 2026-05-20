Avala el INE los requisitos de Somos México

CIUDAD DE MÉXICO.- El oficio del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que reconoce oficialmente que la organización Somos México cumplió con los requisitos de asambleas distritales y afiliaciones representa, de según sus dirigentes, un avance determinante en su ruta hacia el registro como Partido Político Nacional, debido a lo que, sostienen, no existe impedimento técnico para que el Consejo General apruebe su constitución en la sesión del próximo 25 de junio.

En conferencia de prensa, el dirigente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, acompañado por Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo Molina, María José Gómez Mont, Mariana González Torres, Leobardo Alcalá Padilla, Roberto Heycher Cardiel y Amado Avendaño, presentó el documento del INE y aseguró que la organización ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley, mientras que el proceso de fiscalización continúa en revisión por parte de la autoridad electoral.

Los integrantes de este movimiento señalaron que confían en el dictamen final de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización del INE, al destacar que han entregado informes mensuales de gastos, atendido observaciones y permitido la revisión permanente de sus cuentas por parte de auditores designados por el Instituto.

De acuerdo con lo expuesto, el Consejo General del INE deberá resolver el 25 de junio qué organizaciones obtendrán registro como partido político nacional, escenario ante el cual Somos México afirmó tener expectativas favorables con el objetivo de convertirse en una nueva opción de participación política.

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Acosta Naranjo sostuvo que el Instituto Nacional Electoral reconoce el cumplimiento "con creces" de los requisitos.