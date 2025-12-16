Avances en las negociaciones del T-MEC para revisión del acuerdo comercial

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 16 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa, descartó cualquier riesgo de que el acuerdo comercial de América del Norte (T-MEC) pueda llegar a su fin y que las negociaciones para su revisión puedan fracasar.

En entrevista, el senador de Morena señaló que los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá han manifestado que cada día se avanza para poder tener un resultado positivo en la revisión de este tratado.

Agregó que los procesos y el calendario previstos en la legislación se han cumplido sin ningún contratiempo, y de lo que se trata ahora es de llegar a un acuerdo lo más terso posible.

"La idea es adelantarnos a las inquietudes que pueda haber antes ya de la negociación formal que está proyectada, que sea de acuerdo a la ley, entre junio y julio. Ya en Estados Unidos, en este mes empezaron también las pláticas con los diferentes sectores económicos y quiero decirles que hay pláticas informales de ambos lados de la frontera, también por supuesto eso incluye a Canadá, entre cámaras empresariales, para ir acercando posiciones. El objetivo ideal sería llegar ya a una reunión, ya como lo marca la legalidad, ya muy tersa para la revisión y ver los puntos ya finales para que pueda ser muy ágil y hacer un anuncio que beneficie a México y Estados Unidos", apuntó.

Murat Hinojosa destacó que el calendario que prevé la legislación del tratado, para la revisión, no ha sufrido ningún tipo de contratiempo, ha estado apegado a calendario y ahora de lo que se trata es de llegar a un acuerdo lo más terso posible.