Avances en salud abordados en reunión con Durazo y Sheinbaum
Durazo destaca avances en IMSS-Bienestar y proyectos de infraestructura para 2026 y 2027.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al concluir con la reunión en materia de salud con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que, el encuentro fue para darle seguimiento mensual al IMSS-Bienestar y que a la fecha han avanzado de forma "extraordinaria".
En entrevista, Alfonso Durazo explicó que revisaron el tema del abasto de medicamentos, el tema de infraestructura para el 2026 y 2027, "la idea es que para ese año comencemos con la unificación del sistema".
En el caso de Sonora, el mandatario estatal explicó que revisaron los proyectos para Sonora y que en este momento se encuentra en construcción un hospital general del IMSS, el cual tiene una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.
"Gobernador, ¿Hablaron del tema de Adán Augusto López?", se le preguntó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
"No, no es un tema de salud", respondió a los medios de comunicación.
no te pierdas estas noticias
Avances en salud abordados en reunión con Durazo y Sheinbaum
El Universal
Durazo destaca avances en IMSS-Bienestar y proyectos de infraestructura para 2026 y 2027.
Claudia Sheinbaum se reunirá con legisladores de Morena para revisar leyes
El Universal
Claudia Sheinbaum resalta la cohesión en la 4T y exhorta a los legisladores a mantenerse cercanos a la ciudadanía
La gentrificación impacta a pobladores en ciudades: expertos de la UNAM explican
El Universal
Investigadores de la UNAM analizan las implicaciones negativas de la gentrificación en ciudades