Avances en salud abordados en reunión con Durazo y Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Al concluir con la reunión en materia de salud con la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró que, el encuentro fue para darle seguimiento mensual al IMSS-Bienestar y que a la fecha han avanzado de forma "extraordinaria".

En entrevista, Alfonso Durazo explicó que revisaron el tema del abasto de medicamentos, el tema de infraestructura para el 2026 y 2027, "la idea es que para ese año comencemos con la unificación del sistema".

En el caso de Sonora, el mandatario estatal explicó que revisaron los proyectos para Sonora y que en este momento se encuentra en construcción un hospital general del IMSS, el cual tiene una inversión de 2 mil 500 millones de pesos.

"Gobernador, ¿Hablaron del tema de Adán Augusto López?", se le preguntó.

"No, no es un tema de salud", respondió a los medios de comunicación.