Si quieren ayudar, deben frenar el flujo de armas: Sheinbaum a EU

Luego de que se revelara que la mayoría de las armas utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra elementos del Ejército provenían de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si el país vecino "quiere ayudar", debe frenar el flujo de armamento hacia territorio mexicano.

La Mandataria federal señaló que el ingreso de armas de alto calibre desde Estados Unidos ha sido un tema que México ha planteado de manera reiterada en el marco de la cooperación bilateral en seguridad.

"Si nos quieren ayudar, nos pueden ayudar de muchas maneras. Una de ellas: paren la entrada de armas de Estados Unidos a México", expresó.- Así entraron armas a México durante operativo "Rápido y Furioso" de CalderónSheinbaum recordó que, a diferencia del operativo "Rápido y Furioso" implementado durante el gobierno de Felipe Calderón —mediante el cual se permitió el ingreso controlado de armas para rastrear a grupos criminales—, en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador se interpusieron denuncias en cortes estadounidenses contra fabricantes y distribuidoras por facilitar el tráfico ilícito."En el periodo de Calderón se ingresaron armas supuestamente con chips para ver a dónde se iban. Imagínense nada más. Las recibieron los grupos delincuenciales, les quitaron el chip y las usaron. ¿Quién promovió que entraran? El gobierno", criticó.- Nosotros paramos el fentanilo, que ellos disminuyan las armas: SheinbaumLa presidenta subrayó que muchas de las armas aseguradas son de uso exclusivo del Ejército estadounidense, incluidos artefactos de alto calibre y lanzacohetes. Por ello, insistió en que uno de los puntos centrales del entendimiento en materia de seguridad con Washington es la reducción del tráfico de armas."Así como nosotros paramos el fentanilo que va a Estados Unidos, que ellos disminuyan las armas que están entrando a México", sostuvo.Sheinbaum afirmó que la cooperación debe basarse en inteligencia, investigación y coordinación, con respeto a la soberanía nacional: "Si tienen información en México, se le entrega a las autoridades mexicanas".- Estrategia de seguridad da resultados en zonas prioritariasFinalmente, aseguró que la estrategia de seguridad de su gobierno —basada en atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación interinstitucional— está dando resultados en zonas prioritarias."Nuestro objetivo siempre ha sido la paz y la tranquilidad del pueblo. Está funcionando la estrategia y vamos a seguir avanzando", concluyó.- En gobierno de Sheinbaum, aseguran más 23 mil armas; 80% provienen de EUEl pasado lunes, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, reiteró que en lo que va de la actual administración se han asegurado más de 23 mil armas, de las cuales alrededor del 80% provienen de Estados Unidos."En este caso es la misma proporción", puntualizó al ser cuestionado sobre el armamento utilizado por los delincuentes durante el operativo en Tapalpa.