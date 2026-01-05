Avanza remodelación del AICM con mejoras en Terminales 1 y 2

CIUDAD DE MÉXICO, enero 5 (EL UNIVERSAL).- Grupo Aeroportuario Marina (GAM) informó que, como parte de la remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) iniciada en 2025, se reabrieron algunas zonas intervenidas en el área Internacional de la Terminal 1 y en la Terminal 2.

Los trabajos concluidos son: la sala de última espera 20, las bandas de reclamo de equipaje 10, 11 y 12, en las cuales se reciben las maletas de vuelos provenientes de Centro y Sudamérica; así como el pasillo que conduce a estas desde el recinto migratorio.

También se reanudó el servicio del Puesto de Inspección de Pasajeros "Golfo", cuya configuración incrementa las líneas de inspección de 4 a 8, lo cual permitirá seguir reduciendo los tiempos de revisión de personas y equipaje de mano.

Dentro del diseño del nuevo filtro se consideró una línea equipada para la atención de personas con alguna discapacidad.

En tanto, en la Terminal 2, están nuevamente operativas las áreas en donde se ubican nueve de las 12 bandas de reclamo de equipaje, cinco nacionales y cuatro internacionales. Estos espacios reciben a alrededor de 12 millones de pasajeros anuales, indicó el AICM, en un comunicado.

En todas las zonas mencionadas se sustituyeron instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pisos, plafones, así como señalética y se renovó el aspecto de muros y columnas.

Durante el transcurso de enero se entregarán otros trabajos como las fachadas de la Terminal 1, entre las puertas 1 a la 3, así como el ambulatorio en el área intervenida que contempla una nueva zona de comida rápida.

Con las áreas entregadas, la remodelación presenta un avance global de 35%.