Avanzan las obras de remodelación en la Terminal 2 del AICM

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México (AICM) dio a conocer los avances en la remodelación de la Terminal 2 que incluyen el arranque de trabajos en las salas de última espera de los dedos norte y sur.

De manera específica se cerraron a partir del 1 de octubre, la sala 52 en el dedo norte y la sala 63 en el dedo sur, de la Terminal 2 del aeropuerto.

Estas áreas se intervendrán por etapas para minimizar lo más posible las molestias a los pasajeros.

Las maniobras no afectan las operaciones de aterrizaje ni despegue, y las zonas de trabajo se encuentran debidamente señalizadas y aisladas para no afectar la seguridad de las personas, aseguró el AICM, en un comunicado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por otra parte, en la Terminal 2 continúan abiertos frentes de trabajo en el ambulatorio de llegadas y salidas, terminal del aerotrén, pasillo de conexiones entre salas de abordaje, sala de reclamo de equipaje de vuelos procedentes de Centro y Sudamérica, bandas 6 a 8 del área nacional y núcleos sanitarios.

En tanto, en la Terminal 1 están en ejecución las obras en la sala de pre espera B, salas de abordaje 24 a 28, módulo 5, entre las puertas 1 y 3, bandas de reclamo de equipaje nacional 1 a 3, sala de migración, bahía de abordaje internacional F2, puestos de inspección de pasajeros A2 en el área nacional y G del área internacional, terminal del aerotrén, así como en la fachada principal.

Los trabajos incluyen, entre otros aspectos, la sustitución de pisos, limpieza de muros y pintura, plafones y luminaria nuevas, rehabilitación de núcleos sanitarios, impermeabilización de azoteas y sustitución de instalaciones eléctricas.