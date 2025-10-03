Padres de familia toman instalaciones de Preescolar

Padres de familia del preescolar Profra. Gloria Lozano Enríquez, ubicado en la colonia La Lomita, tomaron las instalaciones del plantel para exigir a las autoridades educativas una respuesta inmediata ante el grave deterioro que presenta la escuela.

Las madres inconformes bloquearon por unos minutos la avenida María Teresa colocando conos, aunque la medida no afectó la circulación vehicular. Posteriormente ingresaron al plantel, donde realizaron una reunión para definir acciones con las que buscan presionar al Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) a fin de que atienda sus demandas.

Entre las principales quejas, señalaron que varias aulas aún tienen techos de lámina que debieron ser sustituidos por losa desde hace tiempo. Esta situación ha provocado filtraciones, humedad y la aparición de moho, lo que consideran un riesgo para la salud de los niños.

Asimismo, informaron que recientemente se detectó un hundimiento en el patio central, muy cerca de uno de los pilotes que sostiene el techado, lo que podría comprometer la estructura. Debido a ello, las actividades escolares permanecen suspendidas desde hace más de una semana.

"Son muy pocas las aulas que están hechas de ladrillo; la mayoría son de tablaroca y lámina. Ahora, con este hundimiento, el peligro es mayor. La escuela está muy descuidada y por eso pedimos la intervención del SEER para garantizar la seguridad de nuestros hijos", expresó una madre de familia.

Por su parte, la directora de la institución, Marta Leticia Mireles Hernández, señaló que desde 2022 se han enviado oficios tanto al SEER como al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para informar sobre el estado de las instalaciones y las enfermedades que ya han afectado a los estudiantes, sin que hasta el momento se tenga una respuesta favorable.

Agregó que, únicamente el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz ha brindado apoyo económico para abastecer de agua potable al plantel, ya que la escuela carecía del servicio. No obstante, reiteró que la comunidad escolar solicita de forma urgente la rehabilitación de las aulas y el techado, con la esperanza de que el plantel sea incluido próximamente en los programas de mejora estatal.