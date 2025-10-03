Erika Buenfil se confiesa tras posar desnuda por primera vez

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Erika Buenfil se atrevió a posar desnuda por primera vez en su vida; la actriz de 61 años dejó a un lado sus miedos e inseguridades y posó para el lente del fotógrafo mexicano Uriel Santana, quien celebra 25 años de labor artística con una exposición de desnudos de la que forma parte la actriz.

Buenfil es parte de la exposición "Las formas del alma", en la cual, Uriel Santana no tuvo que convencer a nadie para que aparecieran en desnudos artísticos, entre ellos está Erika Buenfil, quien a pesar de llevar varias décadas de carrera, nunca antes se había atrevido a posar sin ropa.

La experiencia fue enriquecedora pero llena de nervios, así lo confesó en entrevista con Televisa Espectáculos.

"Así como me ves yo sudaba, estaba sin ropa, sudaba de nervios y 'que no se me vea, que no se me vea, que no se me vea' y 'no se te ve nada Buenfil, tranquila'", recordó.

No sabe si hará otros desnudos más adelante, por lo pronto está contenta con los resultados de este.

"Es el primero de mi vida, no sé si habrá más, pero este por lo pronto", dijo.

Erika Buenfil lloró tras posar desnuda

Erika Buenfil lloró después de haber posado desnuda para el fotógrafo Uriel Santana, pues se dijo así misma "¿Qué hice?", sin embargo, la experiencia la hizo sentir bien.

"Me sentí arropada, no pensé, porque si pienso no lo hago, dije ¡va!, no me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas", recordó.

Para Buenfil se trató de algo que hace años jamás hubiera pasado por su mente hacer, pero que ahora decidió darse la oportunidad.

"Fue atreverme a ver qué dice la gente, pero esta soy. Rompo conmigo misma, me quito un poco lo 'chapada a la antigua' o como se usaba antes; tengo la edad para hacerlo, vida es solo una y ahí está un testimonio más", expresó.

Nicolás, su hijo, ya está en edad de entender, no pudo acompañarla a la inauguración de la exposición, sin embargo, está de acuerdo con esta nueva aventura de su madre.

"¡Si la vida me abre las puertas para hacer algo loco ahí voy a estar presente!", admitió.

Buenfil trabaja en la telenovela "Papás por siempre", la continuación de la "Papás por conveniencia", protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron bajo la producción de Rosy Ocampo.