logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Fotogalería

Marcha de estudiantes en CDMX termina con graves incidentes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Descarta Galindo descargas de aguas negras en Río Paisanos

Galindo manifestó disposición para sumarse a las acciones de limpieza comunitaria que vecinos y colectivos han anunciado

Por Rolando Morales

Octubre 03, 2025 01:13 p.m.
A
Descarta Galindo descargas de aguas negras en Río Paisanos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que durante recorridos realizados en el Río Paisanos no se han encontrado descargas de aguas negras, pese a las denuncias ciudadanas que señalan la presencia de contaminantes y basura en la zona.

El edil recordó que hace poco más de un año caminó personalmente a lo largo del río y no observó descargas irregulares. No obstante, reconoció que si los habitantes ya han detectado estas problemáticas, corresponde al Ayuntamiento intervenir como autoridad.

En este sentido, Galindo manifestó disposición para sumarse a las acciones de limpieza comunitaria que vecinos y colectivos han anunciado. Señaló que la estrategia de su gobierno ha sido fomentar la participación ciudadana, por lo que planteó la posibilidad de organizar jornadas conjuntas de trabajo como "un domingo de pilas" o "un día de talacha", con la colaboración del personal municipal.

"Creo que lo mejor es hacerlo juntos y con el liderazgo de los ciudadanos, reconociendo que ellos se están preocupando por su zona. Nosotros podremos acompañarlos y reforzar esas labores", expresó el presidente municipal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde destacó además la importancia del Río Paisanos como un "círculo de protección ambiental" para la ciudad, pues en años anteriores se han realizado labores de reforestación en el área. Añadió que este espacio podría consolidarse como un escudo natural que proteja al norte de San Luis Potosí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Padres de familia toman instalaciones de Preescolar
Padres de familia toman instalaciones de Preescolar

Padres de familia toman instalaciones de Preescolar

SLP

Flor Martínez

Debido al deterioró del preescolar Profra. Gloria Lozano Enríquez de la colonia La Lomita

Descarta Galindo descargas de aguas negras en Río Paisanos
Descarta Galindo descargas de aguas negras en Río Paisanos

Descarta Galindo descargas de aguas negras en Río Paisanos

SLP

Rolando Morales

Galindo manifestó disposición para sumarse a las acciones de limpieza comunitaria que vecinos y colectivos han anunciado

En zona norte, mayoría de ladrilleras y tiraderos clandestinos: Ecología
En zona norte, mayoría de ladrilleras y tiraderos clandestinos: Ecología

En zona norte, mayoría de ladrilleras y tiraderos clandestinos: Ecología

SLP

Rolando Morales

La administración municipal ha intensificado los recorridos de inspección y mitigación de riesgos

Lluvias garantizan suministro, pero dañaron red: Interapas
Lluvias garantizan suministro, pero dañaron red: Interapas

Lluvias garantizan suministro, pero dañaron red: Interapas

SLP

Flor Martínez

Hernández Delgadillo destacó el caso del fraccionamiento Los Fresnos se han detectado riesgos sanitarios graves