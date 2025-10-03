Descarta Galindo descargas de aguas negras en Río Paisanos

El alcalde Enrique Galindo Ceballos aseguró que durante recorridos realizados en el Río Paisanos no se han encontrado descargas de aguas negras, pese a las denuncias ciudadanas que señalan la presencia de contaminantes y basura en la zona.

El edil recordó que hace poco más de un año caminó personalmente a lo largo del río y no observó descargas irregulares. No obstante, reconoció que si los habitantes ya han detectado estas problemáticas, corresponde al Ayuntamiento intervenir como autoridad.

En este sentido, Galindo manifestó disposición para sumarse a las acciones de limpieza comunitaria que vecinos y colectivos han anunciado. Señaló que la estrategia de su gobierno ha sido fomentar la participación ciudadana, por lo que planteó la posibilidad de organizar jornadas conjuntas de trabajo como "un domingo de pilas" o "un día de talacha", con la colaboración del personal municipal.

"Creo que lo mejor es hacerlo juntos y con el liderazgo de los ciudadanos, reconociendo que ellos se están preocupando por su zona. Nosotros podremos acompañarlos y reforzar esas labores", expresó el presidente municipal.

El alcalde destacó además la importancia del Río Paisanos como un "círculo de protección ambiental" para la ciudad, pues en años anteriores se han realizado labores de reforestación en el área. Añadió que este espacio podría consolidarse como un escudo natural que proteja al norte de San Luis Potosí.