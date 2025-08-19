Balean a cinco hombres en Culiacán

CULIACÁN, Sin.- En la calle San Alfonso, de la colonia las Coloradas, en la parte sur de Culiacán, cinco hombres que convivían fueron atacados a balazos, por varias personas, de apariencia jóvenes que viajaban en motocicletas, los cuales resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales por diversos medios.

Los cuerpos de auxilio les brindaron las primeras atenciones médicas a las personas identificadas como Bryan “N”, de 23 años, José “N” de 24 y Víctor “N”, de 35 años de edad, los cuales fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja a hospitales de la capital del estado, donde fueron internados.

Sobre los otros dos lesionados, aún no identificados por sus nombres, se conoce que familiares que llegaron al sitio del ataque lo subieron en vehículos particulares y los llevaron a hospitales privados para su atención.

Los datos recabados por las autoridades de seguridad se refieren a que personas armadas que se desplazaban en motocicletas, con armas automáticas, al llegar a la calle San Alfonso de la colonia las Coloradas, descendieron de las unidades y dispararon contra las personas que convivían en ese lugar.

Al escuchar las primeras detonaciones, las personas que convivían corrieron en busca de refugio, pero cinco de ellos fueron alcanzados por disparos, los por que tuvieron que ser internados en hospitales, en tanto que las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda de los responsables, sin ser localizados.