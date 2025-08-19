logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Fotogalería

MÓNICA ES REINA DEL CDP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

Rechazó versión de diario ABC que dijo que residiría en lujoso barrio madrileño

Por El Universal

Agosto 19, 2025 03:00 a.m.
A
Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

Después de que el diario ABC reportó que la doctora Beatriz Gutiérrez Müller se mudó a España junto con su hijo Jesús Ernesto, la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó.

Según el periódico español, Gutiérrez Müller vivirá en el exclusivo barrio La Moraleja, que cuenta con jardines y campos de golf, mientras que su hijo, de 18 años, estudiará en la Universidad Complutense de Madrid.

En sus redes sociales, la escritora de “Feminismo Silencioso” fue cuestionada este domingo sobre un cambio de residencia.

“Dra. se irá a vivir a España?”, le cuestionó un seguidor de la red social Instagram.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“No”, respondió la exprimera dama Beatriz Gutiérrez Müller.

En mayo pasado, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller reaccionó en sus redes sociales, luego de que trascendió que supuestamente solicitó la nacionalidad española, pese a la disculpa pública que promovió por La Conquista en el gobierno de su esposo.

Tras publicar en su cuenta de Instagram la imagen de un gallo con la leyenda “el gallito cantor”, Gutiérrez Müller recibió un comentario relacionado con la supuesta solicitud de la nacionalidad española.

“Saludos a su nueva patria”, le escribió el usuario @adrianalejandrocaz, acompañado de un emoji de la bandera de España.

“Yo vivo en nuestro bello México”, respondió Gutiérrez Müller.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España
Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

Beatriz Gutiérrez niega que se irá a vivir a España

SLP

El Universal

Rechazó versión de diario ABC que dijo que residiría en lujoso barrio madrileño

Sufre Acapulco por muerte de peces
Sufre Acapulco por muerte de peces

Sufre Acapulco por muerte de peces

SLP

EFE

Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende
Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende

Matan a dos en un ataque en San Miguel de Allende

SLP

El Universal

La agresión ocurrió durante una fiesta patronal

Balean a cinco hombres en Culiacán
Balean a cinco hombres en Culiacán

Balean a cinco hombres en Culiacán

SLP

El Universal