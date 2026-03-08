logo pulso
Nacional

Barro y caracoles para migrantes

Crean escultura en homenaje a la figura del migrante

Por EFE

Marzo 08, 2026 03:00 a.m.
A
Barro y caracoles para migrantes

Tijuana, BC.- Un grupo de artistas de ascendencia mexicano-estadounidense, denominados chicanos, se reunieron este sábado en el muro fronterizo de Tijuana para construir con barro y caracoles una escultura que rinde homenaje a la figura del migrante que ha cruzado a EU con el miedo a ser violentado por las autoridades migratorias del país norteamericano.

Para la artista ´chicana´ Cindy Rocha, quien fue parte de la intervención, la escultura forjada en barro y dispuesta a las faldas del mar que comparte Estados Unidos y México representa la memoria de los miles de migrantes que han cruzado al otro lado de la frontera y que han dejado una huella en sus familias.

Los artistas fueron convocados por el colectivo Proyecto Coyote con la intención de "generar un diálogo" entre los creadores chicanos y comunidades de otros países, como Puerto Rico y distintos estados de México, entre ellos Ciudad de México, Michoacán y Tijuana.

También argumentó que la obra retoma expresiones utilizadas de forma despectiva hacia la comunidad migrante en EU.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Están sobre la espalda (los objetos) porque nos dicen ´wetback´ (espalda mojada), como nos llaman en Estados Unidos, y la arcilla viene de Long Beach, de la playa, es como arte en resistencia y de memoria de esa lucha", señaló.

"Todos podemos estar cruzados por esta experiencia de la migración. En el proceso de realizar la obra, incluso con el mar y la corriente, pensábamos en lo difícil que puede ser aventarse y cruzar", apuntó Rocha.

Asimismo, explicó que el muro fronterizo funciona como un punto de confluencia donde las intervenciones artísticas suelen ser efímeras, ya que el entorno natural y el paso del tiempo transforman o desaparecen las piezas.

"Vamos a ver hasta qué momento desaparece (la pieza de barro), en qué momento deja de estar y quiénes lo ven y reflexionan sobre eso", concluyó.

