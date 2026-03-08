Barro y caracoles para migrantes

Tijuana, BC.- Un grupo de artistas de ascendencia mexicano-estadounidense, denominados chicanos, se reunieron este sábado en el muro fronterizo de Tijuana para construir con barro y caracoles una escultura que rinde homenaje a la figura del migrante que ha cruzado a EU con el miedo a ser violentado por las autoridades migratorias del país norteamericano.

Para la artista ´chicana´ Cindy Rocha, quien fue parte de la intervención, la escultura forjada en barro y dispuesta a las faldas del mar que comparte Estados Unidos y México representa la memoria de los miles de migrantes que han cruzado al otro lado de la frontera y que han dejado una huella en sus familias.

Los artistas fueron convocados por el colectivo Proyecto Coyote con la intención de "generar un diálogo" entre los creadores chicanos y comunidades de otros países, como Puerto Rico y distintos estados de México, entre ellos Ciudad de México, Michoacán y Tijuana.

También argumentó que la obra retoma expresiones utilizadas de forma despectiva hacia la comunidad migrante en EU.

"Están sobre la espalda (los objetos) porque nos dicen ´wetback´ (espalda mojada), como nos llaman en Estados Unidos, y la arcilla viene de Long Beach, de la playa, es como arte en resistencia y de memoria de esa lucha", señaló.

"Todos podemos estar cruzados por esta experiencia de la migración. En el proceso de realizar la obra, incluso con el mar y la corriente, pensábamos en lo difícil que puede ser aventarse y cruzar", apuntó Rocha.

Asimismo, explicó que el muro fronterizo funciona como un punto de confluencia donde las intervenciones artísticas suelen ser efímeras, ya que el entorno natural y el paso del tiempo transforman o desaparecen las piezas.

"Vamos a ver hasta qué momento desaparece (la pieza de barro), en qué momento deja de estar y quiénes lo ven y reflexionan sobre eso", concluyó.