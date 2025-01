Opinión de Claudia Sheinbaum sobre el futuro del T-MEC

CIUDAD DE MÉXICO, enero 7 (EL UNIVERSAL).- "No creo que vaya a ocurrir algo con el T-MEC", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que Justin Trudeau presentó este lunes su renuncia como primer ministro de Canadá.

En su conferencia mañanera de este martes 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo no se pronunció sobre la posible llegada de Pierre Poilievre, el conservador que podría ocupar el lugar de primer ministro canadiense.

"No creo que vaya a ocurrir algo con el Tratado. Canadá, Estados Unidos y México se han beneficiado mucho del T-MEC, entonces Estados Unidos se beneficia de lo que se produce en México y va a los Estados Unidos. No es un asunto de competencia, como lo he dicho, sino de complementariedad, e igual Canadá", dijo.

Recordó que en 2026 será la revisión del Tratado entre los tres países, ante los dichos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.