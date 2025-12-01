Bloquean carreteras en Zacatecas por reforma a Ley de Aguas Nacionales

Con tractores varios contingentes de productores que protestan por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales bloquearon los principales accesos carreteros federales de Zacatecas, principalmente, en las casetas de peaje de Calera, Osiris y Las Arcinas, que han generado grandes filas de automovilistas y transportes de carga desde temprana hora.

Los manifestantes son integrantes de la Unión de Pozos Agrícolas de Zacatecas, quienes desde temprana hora se movilizaron de varias partes de la entidad con sus tractores y maquinaria que fueron en caravana hasta apostarse en las casetas de peaje que son los tres puntos principales que dan acceso a la Zacatecas y las rutas de las carreteras federales 45 y 54.

Ante la situación crítica del tráfico vial en la carretera federal 45, el Aeropuerto Internacional de Zacatecas emitió un aviso a los pasajeros para exhortarlos a que programen con anticipación sus salidas, para que no tengan retrasos y no pierdan las salidas de sus vuelos.

Los manifestantes han determinado hacer bloqueos totales, se valora la posibilidad de abrir cada hora la circulación por 10 minutos para dar desfogue vehicular, sin embargo, dijeron que se vieron obligados a endurecer las medidas de presión para que sean escuchadas sus demandas por parte de las autoridades federales.

Mencionan que estas acciones son para manifestar su total rechazo a la reforma que se pretende realizar a la Ley de Aguas Nacionales que van afectar fuertemente a los productores de riego, ya que Zacatecas no tiene las mismas condiciones que otras entidades, por ello, exigen que antes de que se apruebe se realice un estudio de disponibilidad del agua.

Además, señalan que la iniciativa que se pretende aprobar obliga a los productores a devolver al Estado las concesiones de agua y también complicaría la renovación de éstas con requisitos administrativos excesivos.

De igual manera, mencionan que al eliminar los subsidios de la cuota energética se ha vuelto una gran descapitalización del campo, principalmente para los pequeños productores.