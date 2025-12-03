Bloquean San Lázaro en protesta por Ley Nacional de Agua

Alrededor de 100 tractores conforman la caravana de productores agrícolas que llegó esta mañana a la Cámara de Diputados para protestar en contra de la reforma a la Ley de Aguas, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aproximadamente 400 manifestantes provenientes de Puebla, Tlaxcala y Veracruz cerraron diversos accesos al Palacio de San Lázaro.

Los productores agrícolas inconformes han señalado que buscarán entregar un pliego petitorio a los diputados federales, que hoy prevén aprobar el dictamen en la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, que agendó una reunión de trabajo a las 09:30 horas.

Ayer martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) acordó que la reforma a la Ley de Aguas sería discutida y, en su caso, aprobada por el pleno mañana, jueves 4 de diciembre.

Sin embargo, en la Cámara de Diputados existen rumores de que la mayoría de Morena y sus aliados podrían solicitar su aprobación hoy mismo.

Por el contrario, ayer las bancadas del PRI y del PAN pidieron que se posponga la dictaminación de la reforma planteada por el Ejecutivo, para incorporar las exigencias de los productores agrícolas.

Los inconformes llegaron en camiones y hasta con tractores, y en una primera instancia bloquearon la avenida Emiliano Zapata, y no descartan bloquear Eduardo Molina y Congreso de la Unión.

Agricultores alistan bloqueos en todo el país

Agricultores de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua, alistan el despliegue de caravanas, bloqueos y protestas en todo el país, en espera de que la discusión de modificaciones a la Ley de Aguas en la Cámara de Diputados avance o no en beneficio de sus demandas.

Al menos 80 tractores con campesinos, que partieron al recinto legislativo desde el oriente de la Ciudad de México esta madrugada, entraron a la capital con decenas de vehículos, con el objetivo de vigilar de cerca la deliberación legislativa, y, aunque aseguraron que la manifestación se mantendrá pacífica, amagaron con permanecer atentos a cualquier cambio de rumbo del dictamen para desplegar bloqueos.

De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina (CNC), los manifestantes se encuentran listos para responder -con protestas- si consideran que sus derechos hídricos quedan vulnerados con los nuevos acuerdos de la Ley de Aguas.

La Confederación informó que otros grupos de productores se encuentran dispersos en carreteras y vialidades principales de los estados de Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Chihuahua, para sumarse a las protestas "en cuanto sea necesario".

La CNC advirtió en entrevista con EL UNIVERSAL que la nueva Ley General de Aguas les preocupa, pues modificaría de manera sustancial la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola, ya que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con la tierra y que, al concluir su vigencia, regresen al Estado para una nueva asignación.

Integrantes de la Confederación reiteraron estas preocupaciones durante las manifestaciones y cierres carreteros de las últimas semanas, al señalar que la reforma elimina la continuidad que hoy acompaña a muchos títulos, genera incertidumbre sobre su patrimonio y pone en riesgo la operación cotidiana de miles de unidades productivas.

De acuerdo con la CNC, el retorno obligatorio de las concesiones al Estado y la prohibición de transmitirlas con la tierra reducirían el valor de las parcelas y complicarían su herencia dentro de las familias campesinas, cambios que afectan la estabilidad económica de regiones que dependen del riego para sostener su producción agrícola y ganadera.

Carlos Estrada Valdez, líder de la organización en Aguascalientes, explicó que las concesiones forman parte del patrimonio rural y que sin ellas una parcela pierde viabilidad para producir.

Dijo que separar la tierra del agua obliga a los agricultores a depender de nuevos procesos administrativos para cada renovación, lo que incrementa la incertidumbre en un sector ya afectado por altos costos y bajos precios de mercado.

En uno de los mítines realizados durante los bloqueos, el agricultor expresó preocupación por las nuevas condiciones técnicas previstas en la ley, pues muchos pequeños y medianos productores no cuentan con la infraestructura necesaria para cumplirlas.

Además, señaló que, aunque la modernización del riego es imprescindible, la iniciativa no contempla apoyos para que el sector pueda adaptarse sin afectar su producción.

Al momento, agricultores de Pénjamo en Guanajuato y de Jalisco, anunciaron que al mediodía partirán desde sus entidades de origen, con una caravana de más de 100 tractores cada uno, para unirse esta noche o la madrugada del jueves a las caravanas de campesinos que ya se encuentran en la Ciudad de México.