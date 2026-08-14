Brinda la IA apoyo emocional en escuelas

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Ciudad de México.- La inteligencia artificial (IA) continúa ganando terreno entre alumnos y docentes: 55.1% de los estudiantes universitarios y 63.4% de los profesores recurren a esta herramienta tecnológica para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión o tristeza, según la Encuesta nacional sobre usos y percepciones de la inteligencia artificial generativa (Eniag 2025) de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El estudio fue elaborado a través de la participación de un millón 539 mil 732 estudiantes y 163 mil 259 docentes de 2 mil 900 instituciones de educación superior públicas y privadas, donde nueve de cada 10 alumnos y profesores reportaron que la inteligencia artificial generativa fue útil cuando la usaron para apoyo emocional.

Revela que son los maestros quienes recurren en mayor medida a la inteligencia artificial generativa para solicitar apoyo emocional: mientras que seis de cada 10 docentes la utilizan para pedir consejos sobre ansiedad o estrés.

La tendencia se mantiene en los demás usos: para sentir que alguien los escucha, 55.9% en docentes frente a 41.9% en estudiantes; para buscar motivación o palabras de ánimo, 47.2% frente a 41.9%.

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