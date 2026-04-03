Buscadoras en BCS piden a turistas reportar fosas clandestinas
En marzo, colectivos localizaron 16 fosas y 21 osamentas en La Paz y Comondú, aumentando la alerta ciudadana.
A
LA PAZ, BCS., abril 3 (EL UNIVERSAL).- En el arranque de lasmovilizaciones de este Viernes Santo, familias buscadoras
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
en Baja California Sur hicieron un llamado a turistas y residentes que visitarán playas, arroyos y zonas de monte a reportar de forma anónima cualquier indicio de posibles fosas clandestinas.
Familiares de personas desaparecidas, a través del Colectivo Búsquedas por La Paz, advirtieron que hundimientos de tierra, remoción reciente del terreno o restos óseos visibles pueden ser señales de entierros clandestinos, por lo que pidieron a la población dar aviso inmediato para facilitar las labores de localización.
"Si van a acampar o recorrer playas y brechas, y observan restos o zonas inusuales, es importante reportarlo. Su apoyo puede ser clave para las familias buscadoras", señalaron.
Localizan 21 osamentas en un mes
El exhorto ocurre en un contexto en el que, solo en marzo, colectivos han localizado al menos 16 fosas clandestinas y 21 osamentas en distintos puntos del estado, principalmente en La Paz y Comondú.
Las búsquedas se han realizado en áreas rurales, arroyos y zonas de difícil acceso, características del territorio sudcaliforniano donde, advierten, podrían existir más sitios de inhumación clandestina.
El Colectivo de Búsqueda por La Paz insistió en que los reportes pueden realizarse de manera anónima y subrayó que la participación ciudadana puede contribuir a la localización de personas desaparecidas.
En los cinco municipios del estado, desde el día de ayer se han registrado movilizaciones de personas hacia las zonas de playa y arroyos, tradicionalmente visitadas en este fin de Semana Santa, sobre todo para acampar.
Autoridades instalaron un dispositivo de seguridad en las salidas carreteras y en varias de las playas más concurridas, con motivo de la alta afluencia.
no te pierdas estas noticias
Buscadoras en BCS piden a turistas reportar fosas clandestinas
SLP
El Universal
En marzo, colectivos localizaron 16 fosas y 21 osamentas en La Paz y Comondú, aumentando la alerta ciudadana.
Viacrucis en Iztapalapa provoca cierres viales y recomendaciones oficiales
SLP
El Universal
Cierres en calzada Ermita Iztapalapa y avenida Javier Rojo Gómez afectan el tránsito vehicular en la zona.
Niños de México mandan cartas y dibujos a Cuba
SLP
El Universal
Estudiantes de primaria en Ciudad de México expresan respaldo a niños cubanos ante bloqueo.