Buscadoras en BCS piden a turistas reportar fosas clandestinas

LA PAZ, BCS., abril 3 (EL UNIVERSAL).- En el arranque de las

de este Viernes Santo,

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enhicieron un llamado a turistas y residentes que visitarán playas, arroyos y zonas de monte a reportar de forma anónima cualquier indicio de posibles fosas clandestinas.Familiares de, a través del, advirtieron que hundimientos de tierra, remoción reciente del terreno oóseos visibles pueden ser señales de, por lo que pidieron a la población dar aviso inmediato para facilitar las labores de localización."Si van ao recorrer playas y brechas, y observano zonas inusuales, es importante. Su apoyo puede ser clave para las", señalaron.Localizanen un mesEl exhorto ocurre en un contexto en el que, solo en, colectivos han localizado al menosen distintos puntos del estado, principalmente en La Paz y Comondú.Las búsquedas se han realizado en, arroyos y, características deldonde, advierten, podrían existir más sitios de inhumación clandestina.El Colectivo de Búsqueda por La Paz insistió en que los reportes pueden realizarse de manera anónima y subrayó que lapuede contribuir a la localización deEn losdel estado, desde el día de ayer se han registradode personas hacia las zonas de playa y arroyos, tradicionalmente visitadas en este fin de, sobre todo parainstalaron unen las salidas carreteras y en varias de las, con motivo de la alta afluencia.