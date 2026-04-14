Buscan a hombre que atacó a su esposa con machetazos en Chiapas

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., abril 14 (EL UNIVERSAL).- Un hombre que atacó a

a su pareja, que como consecuencia de la agresión

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, ya es buscado por la Fiscalía, que emitió unapara su localización y detención.El hombre identificado comoatacó aa su esposa, identificada como, de 27 años, en ladel municipio de Cintalapa, informaron familiares de la víctima y autoridades.Como consecuencia la joven mujer tuvo que ser trasladada en un mototaxi, hacia las 17:00 horas del lunes, en busca de ayuda médica, pero en el trayecto, fue interceptada por una, que la trasladó a un hospital.Familiares de la joven pidieron ayuda para localizar al hombre, que después de haber atacado a su esposa, huyó entre los matorrales de la. "A todos mi amigos y gente que me aprecia, quiero pedir su ayuda; estea mi prima a. Ella se encuentra entre la vida y la muerte. Lo que no queremos es que escape de la justicia", pidió en redes sociales, primo de la víctima.Además de haber perdido ambas manos,tiene heridas en la cabeza yPor la gravedad de las lesiones que sufrió, tuvo que ser trasladada hacia un hospital de, ade distancia, hacia las 19:00 horas.Elemitió una, para localizar al hombre, pero pide en caso de encontrarlo, que no se intente atraparlo. "Peligroso". "". "Puede estar armado y representa un riesgo para la población".La media filiación dees de unos, de complexión media a robusta, de, ojos negros, ojo redondeado y bigote y barba ligera."El sujeto es señalado comode agredir brutalmente a su pareja sentimental con(tipo de machete) causándole lesiones graves que derivaron en la amputación de ambas manos. Tras la agresión, el individuo huyó internándose en zona de vegetación y cauce de un río", dice laque se ha emitido esta noche.