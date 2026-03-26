Buscan dos embarcaciones con nueve tripulantes en Caribe Mexicano
La Secretaría de Marina desplegó unidades aéreas y marítimas para localizar dos veleros desaparecidos desde Isla Mujeres.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 26 (EL UNIVERSAL).- LaSecretaría de la Marina (Semar) informó que activó el Plan Marina para localizar a dos embarcaciones, tipo velero, en el que viajaban nueve tripulantes de diferentes nacionalidades, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria en La Habana, Cuba.
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Estas zarparon el pasado 20 de marzo de Isla Mujeres, Quintana Roo "sin que hasta el momento se tenga comunicación ni confirmación de su arribo".
Las embarcaciones tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, por lo que se activaron los protocolos, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en la mar.
En un comunicado la dependencia señaló que, como parte de las acciones implementadas, se efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén.
Así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) de esos mandos, además de emitir avisos a la comunidad marítima, con el propósito de ampliar las capacidades de localización.
También, se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, Quintana Roo, instancias técnicas para el análisis de información marítima, lo que permite fortalecer la planeación de las operaciones y optimizar la toma de decisiones.
La Semar resaltó que se mantiene coordinación internacional mediante comunicación con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo, con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real.
Respecto a las operaciones en campo, se ha efectuado el despliegue de unidades de superficie y aéreas, incluyendo aeronaves tipo Persuader, las cuales ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana, considerando la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo, así como las condiciones meteorológicas y corrientes marinas predominantes en la región.
"De igual forma, se mantiene un monitoreo permanente y análisis continuo de la información disponible, lo que permite la actualización del plan de acción de búsqueda y la definición de zonas probables de deriva, con el objetivo de incrementar la probabilidad de localización de las embarcaciones", remarcó la dependencia.
Además, llamó a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y Golfo de México, para que, en caso de contar con información o avistamiento de las embarcaciones referidas, lo reporten de manera inmediata a las autoridades navales más cercanas.
Las acciones se desarrollan bajo protocolos internacionales de búsqueda y rescate, priorizando en todo momento la protección de la vida humana en la mar.
La Semar reiteró su compromiso de emplear todos los recursos disponibles para la localización de las embarcaciones y la salvaguarda de sus tripulaciones.
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