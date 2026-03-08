¡Cabeza fría!, dice Sheinbaum

Ixtapaluca, Méx.- "¡Cabeza fría!", reaccionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras ser cuestionada por las declaraciones del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó que México es epicentro de los cárteles.

A su llegada al CBTis 296 en Ixtapaluca, Estado de México, se le preguntó a la Titular del Ejecutivo sobre las recientes declaraciones de su homólogo estadounidense a lo que respondió: "El lunes, el lunes, cabeza fría".

Cabe mencionar que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que "México es el epicentro de la violencia de los cárteles", aunque dijo que la presidenta Claudia Sheinbaum es una "muy buena persona", con una "voz hermosa".

"Me agrada mucho la presidenta Sheinbaum. Es una muy buena persona. Tiene una hermosa voz. Es una hermosa mujer", declaró el mandatario estadounidense.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, se quejó de que cuando le ha pedido que le permita ayudar para "erradicar a los cárteles", la respuesta de la Mandataria mexicana ha sido que "no".

Respaldo de Morena

El Consejo Nacional de Morena avaló, por unanimidad, un acuerdo de rechazo a las declaraciones del presidente de Estados Unidos.

En el mismo documento, los consejeros nacionales del partido guinda respaldaron los resultados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a la lucha contra el crimen organizado.

La autoridad morenista subrayó que la estrategia nacional de seguridad está dando buenos resultados, priorizando la atención a las causas y la construcción de la paz, sin subordinarse a intereses externos.

Cabe señalar que, en las últimas dos semanas, el gobierno federal ha anunciado acciones emprendidas contra distintos grupos criminales, principalmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuyo líder Nemesio Oseguera, "El Mencho", fue abatido por personal militar en el poblado de Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.