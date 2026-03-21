Cae docente por tomar fotos a una alumnas de Colegio del Valle

Un Juez de control vinculó a proceso a Enrique "N", profesor de inglés acusado de tomar fotografías a una alumna debajo de la falda dentro de un salón de clases en el Colegio del Valle, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

La decisión del juez se tomó después de la detención del docente, ocurrida el 18 de marzo dentro del plantel ubicado en la colonia Del Valle Centro, luego de que alumnas lo señalaron por conductas indebidas contra menores.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el profesor fue detenido por policías alrededor de las 09:30 horas en la escuela localizada sobre la calle Mier y Pesado.

Como parte de la resolución, el juez determinó que Enrique "N" deberá enfrentar el proceso penal en prisión, por lo que permanecerá interno en el Reclusorio Oriente mientras avanzan las investigaciones.

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Hasta ahora, al menos dos alumnas han presentado denuncias formales en su contra, aunque no se descarta que pudieran existir más casos.

El caso salió a la luz pública luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que presuntamente se observa al docente realizando grabaciones indebidas a alumnas dentro del aula.

Según los señalamientos, fueron las propias estudiantes quienes detectaron la conducta, lo confrontaron y posteriormente lo denunciaron ante las autoridades.

Hasta el momento, el Colegio del Valle no ha emitido un posicionamiento oficial respecto a la vinculación a proceso del profesor ni sobre las medidas adoptadas tras las denuncias.

Tampoco se ha informado si se han activado protocolos internos para la atención de posibles víctimas o para reforzar la vigilancia dentro de la institución.

El proceso judicial continuará en las próximas semanas, periodo en el que el Ministerio Público deberá fortalecer la acusación en contra del docente.