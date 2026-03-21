CNDH alerta sobre riesgo de eliminar delito de reclutamiento infantil

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la eventual eliminación de la tipificación del delito de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes para actividades delictivas implicaría afectaciones en la protección de sus derechos.

En un posicionamiento, indicó que esta conducta está vinculada con formas de violencia y explotación que inciden en derechos como la integridad personal, la libertad, el desarrollo integral y el acceso a una vida libre de violencia.

El organismo sostuvo que debe prevalecer el principio del interés superior de la niñez, así como la obligación del Estado de garantizar la protección integral de este sector de la población.

Refirió que hechos como los registrados en el Rancho Izaguirre, que derivaron en la emisión de una recomendación, muestran la necesidad de reforzar las capacidades institucionales para atender la violencia contra menores de edad, incluido su reclutamiento por grupos delictivos.

La CNDH planteó que este fenómeno debe atenderse con un enfoque integral de derechos humanos, que contemple acciones de prevención, protección y restitución de derechos, especialmente en contextos de desigualdad y falta de oportunidades.

También hizo un llamado a instituciones como el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría de Educación Pública, entre otras, a fortalecer las medidas preventivas de manera coordinada.

Destacó la importancia de dar continuidad a programas orientados a la permanencia escolar y la inserción laboral, como Becas para el Bienestar y Jóvenes Construyendo el Futuro.

El organismo agregó que la falta de información sistematizada sobre este fenómeno requiere fortalecer los esfuerzos de diagnóstico y atención mediante acciones coordinadas entre distintos niveles de gobierno.

También reiteró el llamado a los poderes públicos y a la sociedad a mantener un diálogo con enfoque de derechos humanos para atender esta problemática.