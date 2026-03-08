Cambio de horario 2026 en municipios de frontera norte
El ajuste de una hora se realizó a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo en localidades específicas.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Aunque en la mayor parte del país desapareció elhorario de verano , el cambio de horario
en México continúa aplicándose en algunas zonas específicas. Este ajuste volvió a realizarse este domingo 8 de marzo, pero únicamente en ciertos municipios de la frontera norte del país.
La medida está contemplada en la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en 2022. En esta legislación se estableció que algunas ciudades fronterizas mantendrían el horario estacional con el objetivo de facilitar la coordinación económica, comercial y laboral con Estados Unidos.
-----¿Dónde sí habrá cambio de horario en México 2026?
El cambio de horario 2026 solo se aplicará en municipios ubicados en la franja fronteriza del norte. En estas localidades el reloj se adelantó una hora durante la madrugada de este domingo 8 de marzo.
El ajuste ocurrió exactamente a las 2:00 de la madrugada, momento en el que el reloj pasó directamente a las 3:00 a.m.
Los estados y municipios donde se realizó el ajuste del reloj fueron los siguientes:
Baja California
Aplica en todo el estado.
Chihuahua.
Chihuahua
Coyame del Sotol
Ojinaga
Manuel Benavides
Janos
Ascensión
Juárez
Praxedis G. Guerrero
Guadalupe.
Coahuila
Acuña
Allende
Guerrero
Hidalgo
Jiménez
Morelos
Nava
Ocampo
Piedras Negras
Villa Unión
Zaragoza.
Nuevo León
Principalmente el municipio de Anáhuac.
Tamaulipas
Nuevo Laredo
Guerrero
Mier
Miguel Alemán
Camargo
Gustavo Díaz Ordaz
Reynosa
Río Bravo
Valle Hermoso
Matamoros.
Estados donde NO se adelantó el reloj
Mientras en algunos municipios fronterizos se realizó el cambio de horario, la mayoría del territorio nacional mantuvo el mismo horario durante todo el año.
Estados como Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, entre muchos otros, no modificaron su reloj.
