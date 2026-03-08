Cambio de horario 2026 en municipios de frontera norte

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Aunque en la mayor parte del país desapareció el

, el

en México continúa aplicándose en algunas zonas específicas. Este ajuste volvió a realizarse este domingo, pero únicamente en ciertosde ladel país.La medida está contemplada en laen los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el(DOF) en 2022. En esta legislación se estableció que algunasmantendrían el horario estacional con el objetivo de facilitar la coordinación económica, comercial y laboral con Estados Unidos.-----¿Dónde sí habráen México 2026?El2026 solo se aplicará enubicados en ladel norte. En estas localidades else adelantó una hora durante la madrugada de este domingoElexactamente a las, momento en el que elpasó directamente a lasLos estados ydonde se realizó elfueron los siguientes:Aplica enCoyame del SotolOjinagaManuel BenavidesJanosAscensiónJuárezPraxedis G. GuerreroGuadalupe.AcuñaAllendeGuerreroHidalgoJiménezMorelosNavaOcampoPiedras NegrasVilla UniónZaragoza.Principalmente elNuevo LaredoGuerreroMierMiguel AlemánCamargoGustavo Díaz OrdazReynosaRío BravoValle HermosoMatamoros.se adelantó elMientras en algunosfronterizos se realizó el, la mayoría delmantuvo el mismo horario durante todo el año.Estados como, Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, entre muchos otros,su