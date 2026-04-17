Canaco Mérida culpa a Airbnb por baja ocupación hotelera

MÉRIDA

, Yuc., abril 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente de Cámara de Comercio de(Canaco),

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que la plataforma de hospedaje Airbnb reduce la ocupación hotelera, por lo que pidió regularla para frenar la competencia desleal."El crecimiento de la plataforma Airbnb impacta en los indicadores turísticos de Yucatán, al generar una discrepancia entre la alta llegada de visitantes y el reporte de la ocupación hotelera", afirmó.Se estima que en Yucatán existendisponibles a través de la plataforma como Airbnb. La oferta incluye casas, departamentos y habitaciones, concentrándose principalmente en la capital,, que cuenta con miles de unidades, representando una competencia para el sector hotelero local.Señaló que una gran cantidad de hospedajes en Yucatán se realizan en la informalidad, "lo que provoca que las cifras oficiales no reflejen la totalidad de pernoctas, afectando directamente los ingresos de hoteles que cumplen con obligaciones fiscales, como el Impuesto Sobre Nómina"."Es necesario incluir estas modalidades en lasy en la, con el fin de garantizar condiciones deentre todos los actores del sector turístico", manifestó.Molina Cáceres comentó que durante las pasadas vacaciones dese reportó la llegada de un gran número de turistas, pero esto no se reflejó en la ocupación hotelera."Incluso en temporadas altas, la ocupación hotelera no alcanza los niveles esperados debido a, lo que obliga a replantear estrategias, políticas públicas y normas que regulen esta actividad", señaló.