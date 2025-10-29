Cancelación de vuelos de AIFA a EU: Viva Aerobus anticipa afectación

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Viva Aerobus informó que la decisión unilateral anunciada por el gobierno de Estados Unidos y la poca antelación con la que se emitió la orden, de cancelar nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia Estados Unidos, tendrá un impacto en miles de pasajeros estadounidenses y mexicanos en plena temporada vacacional.

"Confiamos en el dialogo entre las autoridades de nuestro gobierno con su contraparte en Estados Unidos para buscar una solución razonable a este conflicto y minimizar las afectaciones a los pasajeros.

"Mientras eso sucede estamos en comunicación permanente con las autoridades correspondientes, tanto en México como en Estados Unidos, así como con la industria, con el fin de entender a fondo los alcances de esta decisión y exhortando llegar a una solución inmediata para evitar futuras afectaciones en este importante sector para ambas naciones", indicó la aerolínea en un comunicado.

La medida anunciada por el gobierno de Estados Unidos afecta a los vuelos de Viva que iniciarían operaciones saliendo desde el AIFA a partir de noviembre: Esto incluye las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Orlando, Austin, Dallas, Denver, Houston, Miami y Nueva York.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La línea aérea destacó que los vuelos que actualmente operan desde el resto de los aeropuertos del país y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Estados Unidos no tienen afectación alguna.

-----¿Qué pasa si tienes un vuelo programado en las rutas canceladas por EU?

Ayer, el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), propuso la cancelación inmediata de todas las nuevas rutas que estaban por iniciar operación desde el AICM y el AIFA hacia Estados Unidos.

Para cualquier actualización relacionada con esta situación, los pasajeros pueden contactar a la aerolínea en el sitio web www.vivaaerobus.com y redes sociales oficiales.