Captan a menor conduciendo camión de transporte público en Durango

Un menor de edad fue captado en un video que se ha hecho viral, mientras maneja un autobús de la ruta Cereso en Gómez Palacio, Durango, generando indignación entre la gente. Autoridades de Durango informaron que el chofer ya fue sancionado.

El video de apenas unos segundos muestra al menor extendiéndose para tratar de ver por encima del tablero.

La subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango informó que el menor es el hijo del chofer titular de la unidad 045, a quien, según reveló, "dejó a cargo" por unos instantes.

La subsecretaría lamentó y desaprobó este "irresponsable" hecho cometido por el chofer titular de la unidad y padre del menor.

Rafael Valentín Aragón, subsecretario de Movilidad y Transportes en Durango, indicó que fue una "irresponsable decisión" del chofer permitirle a su hijo menor de edad conducir la unidad de servicio público, que si bien, advirtió el operador que fue sólo un instante, y afortunadamente no escaló a mayores, es un hecho que no puede pasarse por alto, por lo que se procedió a sancionarlo conforme a reglamento.

Rafael Valentín Aragón indicó que el chofer fue infraccionado por no cumplir con las disposiciones de la Ley de Transportes. Además, la unidad fue retirada de circulación, y ya se encuentra resguardada en el corralón.