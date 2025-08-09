Analizan destinar recursos para nuevos órganos del PJE

Todavía hay tiempo para poder fondear el recurso económico destinado a la operación de los nuevos organismos del Poder Judicial del Estado, sostuvo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

En días pasados, Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), informó que solicitó a la Secretaría de Finanzas (Sefin) un recurso extraordinario de 11 millones de pesos para dichas instancias.

Torres Sánchez externó que el próximo 15 de septiembre rendirán protesta todas las candidaturas electas a los diferentes cargos del Poder Judicial del Estado.

"Nosotros de forma constante, por supuesto que por instrucciones del gobernador, atendemos, gestionamos, encauzamos y buscamos cabildear la funcionalidad de nuestras instituciones públicas y Poderes del estado, para que puedan tener los recursos suficientes para poder operar", concluyó.

