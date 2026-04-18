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Captura SSPC en Cancún a uno de los 10 más buscados en Europa

Se informó que el operativo que permitió la detención del narcotraficante húngaro "Dániel Takács"

Por El Universal

Abril 18, 2026 12:16 p.m.
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Dániel Takács / Foto: SSPC

Dániel Takács / Foto: SSPC

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)Omar García Harfuch, reportó la detención de János Balla, alias "Dániel Takács", uno de los diez más buscados en Europa por tráfico de drogas.

El funcionario informó que fuerzas federales, en conjunto con autoridades locales, detuvieron al húngaro en Cancún, Quintana Roo, resultado del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría.

En su cuenta en una red social, García Harfuch señaló que János Balla, alias "Dániel Takács", era buscado en más de 190 países por la Interpol y cuenta con orden de arresto emitida por Europol.

A su vez, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señaló en un comunicado que el detenido cuenta con una orden de arresto en Hungría por tráfico de estupefacientes y es considerado uno de los 10 más buscados en Europa.

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"A partir del intercambio de información con agencias de seguridad de Hungría, así como de trabajos de inteligencia e investigación, se identificó la zona de movilidad de János "N" en el municipio de Benito Juárez, donde se implementó un operativo coordinado que permitió su detención en la avenida Politécnico", indicó.

Al detenido se le informaron sus derechos de ley y fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, a fin de determinar su situación migratoria y dar continuidad a su proceso de deportación controlada hacia Europa, reportó este sábado la dependencia.

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