Carlota N sale del penal de Chalco con prisión domiciliaria

CHALCO, Méx., abril 1 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércoles

de Chalco

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para enfrentar subajo la medida cautelar deLa mujer desalióAl ser abordada por medios declaró que lo ocurrido el 1 de abril del 2025, cuando le, de las cuales dos murieron y uno resultó herido, por invadir una vivienda de su familia en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de la Candelaria Tlapala, en Chalco, fue un mal rato y se debió a un acto deSu liberación no es una absolución: continuará el juicio por el dobleocurrido en abril de 2025, pero desde su domicilio y bajoEse día, en lade Guadalupe, en Chalco, según la versión de la defensa y familiares,, junto con sus hijos Eduardo y Mariana, enfrentó a un grupo de personas que supuestamente intentaban despojarlos de unaEn medio de la confrontación, Doña Carlota disparó con un arma de fuego y causó la muerte de dos hombres identificados como Esaú y Justin, y lesionó a un menor de edad.Ladel Estado de México la acusó dey cohecho, mientras que su defensa sostiene que actuó en legítima defensa de su patrimonio y su vida.En abril de 2025, Carlota y sus hijos fueron trasladados albajo un fuerte operativo. Inicialmente se dictójustificada para los tres, aunque por su edad y padecimientos (hipertensión y diabetes que requiere insulina cada cuatro horas) se planteó desde el principio la posibilidad de arraigo domiciliario.Varias solicitudes fueron rechazadas en primera instancia, pero unconcedido recientemente modificó la medida cautelar porse congregaron afuera del penal para recibirla. La propiedad en disputa ya fue reconocida legalmente como perteneciente a la familia de Carlota, y uno de los involucrados en el despojo (Víctor Heladio Torres Ortiz) fue sentenciado a seis años de prisión mediante procedimiento abreviado.permanecerá en su domicilio con medidas deo las que determine el juez. Elpor los homicidios sigue abierto y podría prolongarse