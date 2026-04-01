Carlota N sale del penal de Chalco con prisión domiciliaria
La mujer de 74 años enfrenta acusaciones por homicidio calificado tras incidente en Chalco en 2025.
A
CHALCO, Méx., abril 1 (EL UNIVERSAL).- La tarde de este miércolessalió del penal de Chalco Carlota "N"
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
para enfrentar su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
La mujer de 74 años salió visiblemente emocionada.
Al ser abordada por medios declaró que lo ocurrido el 1 de abril del 2025, cuando le disparó a tres personas, de las cuales dos murieron y uno resultó herido, por invadir una vivienda de su familia en el fraccionamiento Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de la Candelaria Tlapala, en Chalco, fue un mal rato y se debió a un acto de defensa propia.
Su liberación no es una absolución: continuará el juicio por el doble homicidio calificado ocurrido en abril de 2025, pero desde su domicilio y bajo supervisión judicial.
Ese día, en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en Chalco, según la versión de la defensa y familiares, Carlota "N", junto con sus hijos Eduardo y Mariana, enfrentó a un grupo de personas que supuestamente intentaban despojarlos de una propiedad familiar.
En medio de la confrontación, Doña Carlota disparó con un arma de fuego y causó la muerte de dos hombres identificados como Esaú y Justin, y lesionó a un menor de edad.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México la acusó de homicidio calificado y cohecho, mientras que su defensa sostiene que actuó en legítima defensa de su patrimonio y su vida.
En abril de 2025, Carlota y sus hijos fueron trasladados al penal de Chalco bajo un fuerte operativo. Inicialmente se dictó prisión preventiva justificada para los tres, aunque por su edad y padecimientos (hipertensión y diabetes que requiere insulina cada cuatro horas) se planteó desde el principio la posibilidad de arraigo domiciliario.
Varias solicitudes fueron rechazadas en primera instancia, pero un amparo federal concedido recientemente modificó la medida cautelar por razones humanitarias.
Familiares y vecinos se congregaron afuera del penal para recibirla. La propiedad en disputa ya fue reconocida legalmente como perteneciente a la familia de Carlota, y uno de los involucrados en el despojo (Víctor Heladio Torres Ortiz) fue sentenciado a seis años de prisión mediante procedimiento abreviado.
Carlota "N" permanecerá en su domicilio con medidas de vigilancia electrónica o las que determine el juez. El proceso penal por los homicidios sigue abierto y podría prolongarse varios meses.
no te pierdas estas noticias
Carlota N sale del penal de Chalco con prisión domiciliaria
SLP
El Universal
La mujer de 74 años enfrenta acusaciones por homicidio calificado tras incidente en Chalco en 2025.
Fiscalía y AEI realizan rastreo de personas desaparecidas en Chihuahua
SLP
El Universal
Fiscalía de Distrito Zona Noroeste y AEI colaboran en búsqueda de cinco desaparecidos.
Padre e hijo mueren tras administración de suero vitaminado
SLP
El Universal
Autoridades de Salud colaboran con Fiscalía para esclarecer muertes por suero vitaminado.