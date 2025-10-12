logo pulso
Censo para distribuir apoyos a damnificados por intensas lluvias

Se inicia un censo para distribuir apoyos a los afectados por las intensas lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 12:04 p.m.
A
Censo para distribuir apoyos a damnificados por intensas lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realiza esta mañana una visita a Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias de los últimos días, y en donde indicó que pronto iniciará el censo para distribuir apoyos a todos los damnificados.

En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que se atenderá la emergencia - que ha dejado hasta ahora 44 fallecidos- con los planes DN-III-E y Marina.

"Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado". El Gobierno federal contabiliza hasta esta mañana 44 fallecimientos por las intensas lluvias de los últimos días: 18 en Veracruz, 16 en Hidalgo, nueve en Puebla, y uno en Querétaro.

