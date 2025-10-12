Obras públicas deberán reponer tres árboles por cada uno retirado

El titular de la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Eustorgio Chávez Garza, informó que todas las obras municipales deben cumplir con un dictamen técnico sobre el arbolado urbano, elaborado por la Dirección de Servicios Municipales en coordinación con el área de Parques y Jardines, a fin de determinar si los árboles pueden ser reubicados o deben retirarse.

El funcionario explicó que antes de iniciar cualquier intervención se realiza un estudio de impacto en el que se determina la condición de cada ejemplar. "Aunque algunos árboles parecen firmes, hay casos en que ya están muertos; por eso se hace el dictamen que nos indica si pueden replantarse o deben retirarse", señaló.

Chávez Garza destacó que el Ayuntamiento sigue lo establecido por la normativa ambiental, que obliga a reponer tres árboles por cada uno retirado, aunque la instrucción prioritaria es reubicar los ejemplares existentes dentro de la misma zona, siempre que sea posible.

Respecto a proyectos de gran impacto como el paso inferior vehicular de Fray Diego de la Magdalena, el director aseguró que también se aplican los mismos procedimientos de análisis ambiental y de movilidad. "Cada proyecto cuenta con un anteproyecto y un análisis de impacto ambiental e infraestructura vial; no solo se evalúa la obra principal, sino también la periferia y las rutas alternas que pueden verse afectadas por el aumento del tráfico", explicó.

Finalmente, reiteró que las decisiones sobre arbolado y pavimentaciones se toman de manera coordinada con las juntas de participación ciudadana y la Secretaría de Bienestar Municipal, bajo la prioridad de mejorar la infraestructura urbana sin afectar el entorno ambiental.